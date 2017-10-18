Korkunç cinayet! Hırsız ev sahibinin boğazını kesti

OLAY , Ceyhan ilçesi Çerkez Karamezar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam bir kişi hırsız lık için girdiği evde kendisini fark eden ev sahibi Kudrey Yener ’i boğazını keserek öldürdü. Hırsız, dana sonra evdeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yener’in cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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