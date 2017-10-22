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Korkunç cinayet! bir karış toprak için...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki iki komşu arasında birkaç karış toprak için çıkan kavga korkunç bir cinayet ile son buldu

Korkunç cinayet! bir karış toprak için...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki iki komşu arasında birkaç karış toprak için çıkan kavga korkunç bir cinayet ile son buldu

22 Ekim 2017 Pazar 09:10
Korkunç cinayet! bir karış toprak için...
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OLAYDA cinayeti işleyen kişinin de cinayete kurban giden kişinin de ekonomik durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilirken, 70 yaşındaki ihtiyarların hali duyanları şaşırttı. Kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ülfet Özcan, katili tarafından öldürülüp gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsiye alındı. 
Korkunç olay ilçeye bağlı Bereketli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çıbıklı Mevkiinde tarla komşusu olan Tekeli Ailesi ile Özcan ailesinin en yaşlı fertleri olan 70 yaşındaki Kazım Tekeli ile aynı tertip olan Rıfat Özcan’ın arası komşu oldukları tarlanın sınırı yüzünden açıldı. Kendilerinin yanı sıra evlatlarının da durumu oldukça iyi olan iki yaşlı şahsın yaşadıkları sınır tartışması yüzünden mahkemelik oldukları da öğrenildi.
Önceki gün tarlaya giden Rifat Özcan’ın geri dönmemesi üzerine endişelenen yakınları önce tarlada ve çevrede arama yaptı. Yaşlı şahsın kayıp olması üzerine güvenlik güçlerinden yardım isteyen ailenin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) alınan HTS kayıtlarıyla, Özcan’ın telefonunun son sinyal verdiği yer tespit edildi. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Özcan’ın cesedini, evinin 3-4 kilometre uzağında, toprağa gömülü halde buldu.
Topraktan çıkarılan Ülfet Özcan’ın cesedi üzerinde yapılan ilk değerlendirmede şahsın başına aldığı kürek darbesi ile hayatını kaybettiği daha sonra da aynı kürekle toprağa gömüldüğü tahmin edildi. Bunun üzerine çevredeki mobese kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, birkaç saattir telaşlı hareketler sergileyen Ülfet Özcan’ın tarla komşusu Kazım Tekeli’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.
Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Kazım Tekeli’nin sorgusu devam ederken, yaşanan olay duyan herkesi şaşırttı. 

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Anahtar Kelimeler:
BtkAydınNazilli
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