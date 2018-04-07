Köpeklerini öldürdüler! Bu pankartı astı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yavru köpeği zehirlenerek öldürülen Senay Karagözoğlu tepkisini, köpeklerinin resimleriyle sitem dolu sözlerin yazılı olduğu parkartları evinin penceresine asarak gösterdi. Karagözoğlu, Kendim Ankaraya taşınıyorum. Bu evi de satmıyorum. Ben ölene kadar bu vahşeti yapanların vicdanı sızlasın dedi.

Edremitin turistik Akçay Mahallesi'nde yaşayan emekli Senay Karagözoğlu (65), yazlığının bahçesinde 9 yavru doğuran köpeği sahiplendi. Kanlı ishal hastalığına yakalanan birer aylık 9 yavrudan 5'i öldü. İyileşen 4 yavrunun birini Ankara'daki akrabasına sahiplendirdi. Anne ismini verdiği köpek ile yavruları Ortanca, Sarı ve Uysala ise kendisi bakmaya başladı. Aşıları ve karneleri olan köpeklere kimi komşular sahip çıkarken, kimisi ise istemedi.

KÖPEKLER İÇİN ANKARA'DA BAHÇELİ EV

Akçay'da oturduğu apartmanın yönetim toplantısında komşuları, oy çokluğu ile köpeklerin gönderilmesini istedi. Bunun üzerine süre isteyip Ankaraya giden Senay Karagözoğlu, bahçeli bir ev aldı. Ankara'da yeni aldığı evin devir işlemlerini yapan ve düzenleyen Karagözoğlu, Akçaya köpeklerini almak üzere dönüş hazırlıklarını yaparken, zehirlenme haberiyle sarsıldı. Karagözoğlu, sahiplendiği yavru köpeklerin, zehirlenerek öldürüldüğünü öğrendi.

Hayatında ikinci büyük travmayı yaşadığını söyleyen Karagözolu, 30 yıl önce annemi kaybettiğim zaman zor toparladım. Uzun süre psikolojik tedavi gördüm. Yavru köpekler bana çok iyi gelmişti. Annemin öldüğüne hala inanamadığım gibi köpeklerin öldüğüne de inanamıyorum. Sanki arka sokaktan çıkıp geleceklermiş gibi düşünüyorum diye konuştu.

BEN BURADA YAŞAMAYACAĞIM, KİMSE DE UNUTAMAYACAK

Artık Akçayda kesinlikle yaşamak istemediğini ve bu evin de kendisine köpeklerini hatırlattığını belirten Karagözoğlu, Anne isimli köpeği ile birlikte Ankaraya yerleşeceğini söyledi. Karagözoğlu, zehirleyenleri protesto etmek amacıyla da köpeklerin fotoğraflarını ve Canları zehirleyen, zehirleten cani yaratıklar. Soyunuz kurusun. Beter acıyla can veresiniz yazılı pankartları evinin pencerelerine astı.

Akçayda bulunan evini de satmayacağını belirten Karagözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Nisan ayında sağlık kontrollerim var. Veterinerimiz ile görüştüm. Ardından Akçaya tekrar gelip, 4-5 gün boyunca Anneyi uysallaştırıp, yola hazırlayacağım. Bundan sonra sadece arada pankartın düşüp düşmediğini kontrol etmek için Akçaya gelirim. Burayı hatırlamak istemiyorum. Artık Akçay'da yaşamak istemiyorum. Bu ev böyle resimlerle duracak. Bu katliamı yapanların vicdanı sızlasın diye de 1'inci katta bulunan evimin bütün camlarını resimlerle ve yazıyla kapladım.

'KANDİL GECESİ ZEHİRLEDİLER'

Apartman sakinlerinde Pelin Uzun, 'Anne' ismini verdikleri köpeğin apartmanın bahçesinde doğum yaptığını ve sonrasında ona yardım edip, karnını doyurduklarını söyledi. Zamanla aralarında bağ oluştuğunu söyleyen Uzun, "Senay ablaya köpeklerin bakımında ben de yardımcı oluyordum. Bazı komşularımız köpekleri istemeyince, Ankara'ya götürmeye karar verdi. Olayın olduğu gün de burada yoktu. Kandil gecesi burada köpeklere zehirli et vermişler. Kim bu hayvanlara eziyet ettiyse bulunmasını istiyoruz" dedi.