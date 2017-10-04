Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104627
ALTIN
146.633
DOLAR
3.5663
STERLİN
4.7367
EURO
4.2001
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla...
banner468

Köpekleri yiyen esrarengiz hayvan foto kapana yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz aylarda onlarca köpeği yediği iddia edilen esrarengiz vahşi hayvan foto kapana yakalandı

Köpekleri yiyen esrarengiz hayvan foto kapana yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz aylarda onlarca köpeği yediği iddia edilen esrarengiz vahşi hayvan foto kapana yakalandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:56
Köpekleri yiyen esrarengiz hayvan foto kapana yakalandı
banner404

BOZÜYÜK ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaklaşık 25 köpeğin bilinmeyen bir hayvan tarafından kaçırılarak yenmesi tedirginliğe neden olmuş, mahallede vatandaşlar belirlenemeyen hayvanın kendilerine saldırmasından korktukları için evlerinden akşam saatlerinde çıkmamaya başlamıştı. Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ise tüfeği ile geceleri köpeklerini yiyen hayvanı yakalamak için nöbet tutmaya başlamıştı. Ardından mahalleye yetkililer tarafından foto kapan konulmuştu. Yaklaşık 1 ay sonra vahşi hayvan foto kapana yakalandı. Yaklaşık olarak 25 köpeği yediği ileri sürülen hayvanın toplam bir kurt olduğu görüldü. Yetkililerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dübekli MahallesiBilecik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 yaşındaki kız çocuğunun rezidansta şok ölümü
14 yaşındaki kız çocuğunun rezidansta şok ölümü
Serhat Yılmaz; “Planlı ve uyumlu çalışırsak afetleri önleriz”
Serhat Yılmaz; “Planlı ve uyumlu çalışırsak afetleri önleriz”
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerine seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerine seyahat uyarısı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim