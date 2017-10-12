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Köpeğin boğazına ip geçirip motosikletle sürükledi

Köpeğin boğazına ip geçirdi, ardından motosikletle sürükledi. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kameraya yansıyan bu görüntü, büyük tepki çekti

Köpeğin boğazına ip geçirip motosikletle sürükledi

Köpeğin boğazına ip geçirdi, ardından motosikletle sürükledi. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kameraya yansıyan bu görüntü, büyük tepki çekti

12 Ekim 2017 Perşembe 12:14
Köpeğin boğazına ip geçirip motosikletle sürükledi
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BOĞAZINA geçirilen iple motosikletin arkasına bağlanan zavallı köpek, zaman zaman koşmakta zorlandı. O anlarda da ip boğazını sıktıkça sıktı. Kimseye aldırış etmeden yoluna devam eden sürücüyse, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaEyyübiyeIp
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