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Kopan parmak hastanede kayboldu! Başhekimin açıklaması şoke etti

İzmir'de yaşayan genç kadının kopan el parmağı, hastanede kayboldu. Hastanenin başhekimi, ''Umarım bundan sonra böyle minik hatalar olmaz.'' dedi

Kopan parmak hastanede kayboldu! Başhekimin açıklaması şoke etti

İzmir'de yaşayan genç kadının kopan el parmağı, hastanede kayboldu. Hastanenin başhekimi, ''Umarım bundan sonra böyle minik hatalar olmaz.'' dedi

18 Mart 2018 Pazar 09:54
Kopan parmak hastanede kayboldu! Başhekimin açıklaması şoke etti
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BALÇOVA ilçesinde bir terlik imalathanesinde çalışan 30 yaşındaki Özlem Aydın iş kazası sonucu kopan parmağının gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde kaybolduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastanenin başhekimi, "Hastamızın ameliyatı yapıldı, umarım bundan sonra böyle minik hatalar olmaz."

''OLAYIN ŞOKUYLA BİR ŞEY HİSSETMEDİM''
Olayın şokunu henüz üstünden atamadığını belirten Aydın,14 Mart'ta sol işaret parmağını ucundan kumaş kesme makinesine kaptırdığını olayın sıcaklığıyla ilk anda hiçbir şey hissetmediğini ancak kanı görünce parmağını kestiğini anladığını söyledi.

''KOPAN PARMAĞIM SEDYENİN ÜZERİNDEYDİ''
İş arkadaşlarının yardımıyla parmağından kopan parçayı alıp DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gittiğini belirten Aydın, "Parmağımdan kopan parça yanımızdaydı. İlk müdahale eden doktora teslim ettik. Doktor, gerekli müdahaleyi yaptı daha sonra röntgene gönderdi. Kopan parça da bir eldiven içerisinde sedyenin üzerindeydi. Elimin ve eldiven içindeki kopan parçanın röntgeni çekildi." dedi.

''4 SAAT BOYUNCA ÇÖPÜN İÇİNDE PARMAĞIMI ARADILAR''
Aydın, hissettiği acı ve kan kaybından ötürü kendinden geçtiğini belirterek, "Ben kendimden geçmişim. Kopan parça hastanede kayboldu. Hastanenin Acil Servis'inde hem de. Arkadaşlarım dahil herkes 4 saat boyunca çöpün içinde parmağımı aradılar ama maalesef bulamadılar." diye konuştu.

KOPAN PARÇA YERİNE DOKU OLUŞTURULACAK
Parmağından kopan parçanın kaybolmasından dolayı tedavi sürecinin değiştiğini ve ameliyat olacağı bilgisini veren Aydın, kopan parçanın yerine doku oluşturulacağını kaydetti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI
Hastaneden ayrıldıktan sonra polis merkezine giderek ifade verdiğini anlatan Aydın, olaya ilişkin hukuki süreci başlattığını, hakkını sonuna kadar arayacağını sözlerine ekledi. Aydın'ın avukatı Erhan Demir ise olayın çok basit olmadığına işaret ederek sorumlular hakkında hukuki, cezai ve idari işlemlerin başlatıldığını söyledi.

"UMARIM BUNDAN SONRA BÖYLE MİNİK HATALAR OLMAZ''
DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazası geçiren hastanın kopan parmağının acil serviste kaybolduğu ve sağlık personelince atık kovasında arandığı iddialarına ilişkin, "Parmak kaybolunca acil servisteki hekim arkadaşlarımız hasta üzülmesin diye endişelenerek aramaya başlıyor ama aradıkları yer çok doğru değil." dedi. Hastanın parmağı kaybolduğu için çok üzgün olduğunu belirten Edizer, "Hastamızın ameliyatı yapıldı, umarım bundan sonra böyle minik hatalar olmaz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirKOPAN PARMAKHastane
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