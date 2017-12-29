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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Ankara-İstanbul otobanında sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Ankara-İstanbul otobanında sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 11:34
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
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ANADOLU Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

 Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yolcu Otobüsü KazasıAnkaraİstanbul
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