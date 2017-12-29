Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul -Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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