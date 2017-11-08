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Kontrolden çıkan otomobil züccaciye dükkânına girdi

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan parke taşlarına çarptıktan sonra züccaciye dükkânına girdi

Kontrolden çıkan otomobil züccaciye dükkânına girdi

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan parke taşlarına çarptıktan sonra züccaciye dükkânına girdi

08 Kasım 2017 Çarşamba 18:11
Kontrolden çıkan otomobil züccaciye dükkânına girdi
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KAZA, Cemilbey caddesinde meydana geldi. İddialara göre, Cemilbey caddesinde seyir halinde olan Şevki Aksu yönetimindeki 34 HC 6836 plakalı otomobil kaldırım çalışmaları nedeniyle yol kenarına konulan parkelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan züccaciye dükkanına girdi. Kazada işyerinde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
çorumCemilbeyKaza
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