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Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

05 Kasım 2017 Pazar 09:10
Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi üzeri adliye binası önünde meydana gelen kazada Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Muharrem T.(39) idaresindeki 11 DU 222 plakalı Otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucunda önce yol kenarında OEDAŞ adına çalışma yapan iş makinasına sonra ise orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Kibar (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muharrem T. ise Belediye itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine götürülerek müşahede altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Abdullah Kibar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan kazada hayatını kaybeden Abdullah Kibar’ın yaklaşık 2.5 ay önce Ağustos ayında yaptığı düğünle dünya evine girdiği belirtildi.

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BilecikBozüyükIş Makinesi
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