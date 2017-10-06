Komünist lider TBMM'de! İsmail Kahraman'ın koltuğuna oturdu

Konuk Devlet başkanı Maduro, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştükten sonra, Kahraman ile birlikte Şeref Holü'ne geldiler. Maduro burada basın mensuplarını selamladı. Maduro, Şeref Holü'ndeki bombalanan yere çiçek bıraktı. Daha sonra Maduro ve Kahraman Genel Kurulu ziyaret ettiler.

VENEZUALA Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Maduro'ya ziyareti sırasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.

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