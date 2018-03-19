Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl

Jandarma, kadının şikayeti üzerine E.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

OLAY , Kırklareli ’ne bağlı Çekmeköy’de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na başvuran S.A., komşu su E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, koca ndan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.

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