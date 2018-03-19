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Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl

Kırklareli'nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl

Kırklareli'nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

19 Mart 2018 Pazartesi 15:29
Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl
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OLAY, Kırklareli’ne bağlı Çekmeköy’de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na başvuran S.A., komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.

Jandarma, kadının şikayeti üzerine E.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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