Komiserin merakı çaycıyı hapisten kurtardı

DİYARBAKIR 'da geçen yıl HDP mitinge düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin ölümü ve 210 kişinin yaralanması olayının şüphelisi IŞİD'li Orhan Gönder, ilk ifadesinde patlamanın olduğu İstasyon Meydanı'ndaki seyyar çaycının kendisi ile bağlantılı olduğunu söyledi. Olay günü taksi ile miting alanına gittiğini söyleyen Gönder, şöyle dedi:

"Bombalarla miting alanına giderek önce çöp tenekesine bıraktım. Diğer poşetteki bombalar ile birlikte 'Serdar' kod adlı DAEŞ üyesinin Suriye'de tarif ettiği şekilde seyyar çaycıyı buldum. Serdar'ın bildirdiği şifre kelime olarak çaycıya "Heval" diye seslendim. Çaycı "Orhan sen misin" diye karşılık verince etrafa belli etmemek için kahve içip sohbet ettik. Elimdeki bombalı poşeti çaycıya bırakmak istedim. Poşet içinde ne olduğunu soran çocuğa esrar ve para olduğunu söyledim."

"PKK'YI ÖVDÜĞÜ İÇİN SÖYLEDİM"

Gönder'in ifadesi üzerine araştırma yapan polis, seyyar çaycının patlamada yaralanan Y.S.Z. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü'ne yazı yazan savcı, şüpheli Orhan Gönder ile seyyar çaycının patlamadan önce veya sonra herhangi bir bağlantı kurup kurmadıklarının araştırılmasını istedi. Seyyar çaycı, Gönder'in ifadesi nedeniyle hastanede kontrol altında tutulurken, tutuklanan Orhan Gönder, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Bu arada yapılan araştırmada çaycı Y.S.Z.'nin Orhan Gönder ile bir bağlantısının olmadığı tespit edildi. TEM Şubesi'nde görevli olan ve tutukluyu cezaevine götüren '196781' sicil numaralı komiser yolda giderken Gönder'e çaycının gerçekten kendisine yardım edip etmediğini sordu. Gönder, bunun üzerine "Onun birşeyi yok. Konuşurken PKK'yı övdüğü için söyledim" dedi.

TUTANAK ALTINA ALINDI

Gönder'in sözleri üzerine soruşturmayı yürüten savcıyı telefonla arayan komiser durumu anlattı. Savcının talimatı ile yaşananlar tutanak altına alınırken, Gönder cezaevine konuldu. 11 Haziran günü düzenlenen tutanakta yolda olanları anlatan komiser, "Orhan Gönder isimli şahsı cezaevine sevk ederken yolda ifadesi içerisinde yaralı olan çaycı ile ilgili doğru söyleyip söylemediğini kendisine sorduğumda, 'Çaycının suçu yok. O bu işin içinde değil. Çaycı ile olay yerinde konuştum. PKK'yı savundu. PKK'lı olduğu için ifademde böyle söyledim' dedi" diye konuştu.

Gönder'i Osmaniye Cezaevi'ne teslim eden TEM ekibi Diyarbakır'a döndükten sonra olayla ilgili savcıya ifade verdi. Ekipte bulunan '328302' ve '318853' sicil numaralı polis memurları, şöyle dedi:

"Miting patlaması nedeniyle tutuklanan şüpheliyi il dışında cezaevine nakletmek için zırhlı araçla yola çıktık. Seyir halindeyken komiserimiz şüpheliye, 'Doğru mu söylüyorsun Çaycı bombayı koymana yardım etti mi, yoksa adama iftira mı attın' diye sordu. Tutuklu ise 'Onun bir şeyi yok' dedi. Komiser 'Neden böyle söyledin' dediğinde tutuklu, 'O, PKK'lı, Orada konuştuğumuzda sürekli PKK'yı övdü' dedi. Bunun üzerine komiserimiz, 'İftira atmak günahtır. Doğruyu söyle' dedi. Daha sonra konu kapandı. Şahıs zaten yolda genelde uyudu. Şahsı cezaevine teslim ederken 'Neden iftira atıyorsun, günah değil mi' diye sorduk. Tutuklu, 'Bana sürekli PKK'yı övdü. Fetvasını soracağım. Günah değilse ifademi değiştirmeyeceğim. İçeride yatsın' diye cevap verdi. Şahsı teslim ettikten sonra bu konuyu arkadaşlarımızla konuştuk."

YENİDEN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine 30 Haziran 2015 günü Osmaniye Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli Orhan Gönder'in talimatla yeniden ifadesi alındı. İfadesinde, seyyar çaycının paketlerde bomba olduğunu bilmediğini belirten Gönder, Y.S.Z. ile bir ilişkisi olmadığını söyledi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Y.S.Z.'nin eyleme herhangi bir suretle katıldığına dair şüpheli Orhan Gönder'in sonradan döndüğü ve başka hiç bir şekilde doğrulanmayan ilk ifadesinden başka kanıt bulunmadığı kaydedildi. Y.S.Z. hakkında takipsizlik kararı verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.