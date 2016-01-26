Koç'ta büyük karar zamanı

TÜRKİYE'NİN en büyük şirket topluluklarından Koç Holding'in başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Ailenin Mustafa Koç'tan sonra yaş olarak en büyük bireyi Ömer Koç, Koç Holding'te 'Başkan Vekili' olarak görev alıyor. Ancak holdingin ekonomik işlerine uzak duran Ömer Koç, Londra'da sakin bir hayat sürdürüyor. Buna karşın Ömer Koç'un kardeşi Ali Koç ise Koç Holding'in tüm faaliyetlerinde aktif olarak görev alıyor. Ali Koç, Ford Otosan, Perakende Grubu ve iletişimin başında yer alıyor. Ali Koç, aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi. Mustafa Koç'un vefatından bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Ali Koç da yer almıştı. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden ve binlerce kişiye iş kapısı olan Koç Holding'in dümenine kimin geçeceği konusunda ise net bir tahmin yapılamıyor. Öte yandan, Mustafa Koç'un Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Koç'un acılı annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel de mezarının başındaydı.

FENER SEVDALISI

2 Nisan 1967'de doğan Ali Koç, Londra Harrow School'dan mezun. Harvard Universitesi'nde yüksek lisans yapan Ali Koç, 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na dâhil oldu, 1991-1992 yılları arasında Ramerica International Inc.'de Koordinatör, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalıştı. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü iş adamı, takımının spor kulübünün kongre üyesi. Aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerinden olan Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç ve Kerim Rahmi Koç adında bir kızı ve bir oğlu var. Koç, son olarak, Paris'teki terör saldırılarının damgasını vurduğu G20 öncesi yapılan toplantıda 'Eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek' demişti.

SANATA DÜŞKÜN

Medyadan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Ömer Koç, Londra'da yaşıyor. Liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise Columbia Üniversitesi'nde okuyan Koç, daha sonra yine Columbia Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Ömer Koç sanata olan düşkünlüğü ile biliniyor. Dünyanın en önemli koleksiyonerleri arasında gösterilen Ömer Koç'un Osmanlı koleksiyonlarına karşı özel bir ilgisi var. Çinilere müthiş bir tutkusu olan Koç'un, İstanbul ve Londra'daki evlerinin duvarları diğer her şeyden daha çok çinilerle kaplanmış durumda. Koç dünyanın en büyük İznik tabak ve obje koleksiyonuna sahip ve bu konuda çok bilgi sahibi. Genelde biraz daha oryantalist eserleri biriktirdiği Londra'daki evine Koç, koleksiyonlarını korumak için özel bir şifreleme sistemi kurdurmuş. Her odasına parmak iziyle girilen Ömer Koç, evinde güvenlik konusunda hayli hassas.