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Kocasını pompalı tüfekle öldürmüştü, serbest bırakıldı! İşte gerekçesi

İstanbul Pendik'te kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın, suçun meşru müdafaa sınırlarında ve taksirle adam öldürme kapsamında kalacağı gerekçesiyle serbest bırakıldı

Kocasını pompalı tüfekle öldürmüştü, serbest bırakıldı! İşte gerekçesi

İstanbul Pendik'te kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın, suçun meşru müdafaa sınırlarında ve taksirle adam öldürme kapsamında kalacağı gerekçesiyle serbest bırakıldı

08 Nisan 2018 Pazar 09:31
Kocasını pompalı tüfekle öldürmüştü, serbest bırakıldı! İşte gerekçesi
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 PENDİK'TE tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

BEŞ ÇOCUK ANNESİ KADIN KOCASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

 Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi Ayçiçeği Sokak'taki bir evde gerçekleşen olayda, B.F. adlı kadın ile kocası S.F. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.F. evdeki av tüfeğiyle S.F'ye ateş etti. S.F, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.F'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Beş çocukları bulunan çiftin son dönemde sürekli kavga ettikleri ileri sürüldü.

"BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM"

Mahalle sakinlerinden Metin A, "Komşumuz yukarı çıkarak anneme 'Ben kötü bir şey yaptım' dedi ve dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Biz daha sonra alt kata indik, kapı açıktı. Hemen polise haber verdik. Polis ve ambulans geldiğinde adam ölmüştü. Bir süredir kavga ediyorlardı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulPendikPompalı Tüfek
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