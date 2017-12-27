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Kocasını 35 yerinden bıçakladı

Beyoğlu Kasımpaşa’da boşandığı ve aynı evde yaşadığı eski kocasını kendisini dövdüğü iddiasıyla 35 yerinden bıçaklayan kadın, 2 saat sonra polisi arayıp teslim oldu. Kadının babası da gözaltına alındı

Kocasını 35 yerinden bıçakladı

Beyoğlu Kasımpaşa’da boşandığı ve aynı evde yaşadığı eski kocasını kendisini dövdüğü iddiasıyla 35 yerinden bıçaklayan kadın, 2 saat sonra polisi arayıp teslim oldu. Kadının babası da gözaltına alındı

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:18
Kocasını 35 yerinden bıçakladı
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OLAY, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kamer Hatun Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, metruk bir binadaki dairede eşiyle yaşayan Çiğdem K. (31), bir süredir Salih Yiğiter (34) ile kavga ediyordu. Mahallelinin kavga seslerine alıştığı çift bir süre sonra boşandı. Ancak 1 erkek çocuğu olan çift, aynı evde kadının annesi ve babasıyla yaşamaya devam etti.

Çift bu süre içerisinde yine birçok kez kavga etti. Dün gece çift yine kavga etmeye başlayınca Yiğiter, Çiğdem K.’yı dövmeye başladı. Kavga sürdüğü esnada kocasının elinden kurtulan Çiğdem K., mutfaktan eline aldığı bıçakla kocasını kendi annesi ve babasının gözü önünde bıçaklayarak yaraladı. 35 yerinden bıçaklandığı öğrenilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.


Kadın, olaydan 2 saat sonra polisi arayarak “Kocamı öldürdüm” dedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan kadını gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü. Kadının yanı sıra babası Metin K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yiğiter’in cenazesi ise olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazenin Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

“Tartışmışlar, bağırma çağırma olunca kavga çıkmış”

Olayı duyan bir esnaf, “Karısı kocasını bıçaklamış. Adam çok sessiz ve sakin biriydi. Ondan bir şikayetimiz yoktu. Biraz kavga ediyorlardı. Tartışmışlar, bağırma çağırma olunca kavga çıkmış. Sonra gidip bakmışlar ki bıçak darbesiyle ölmüş. Olay evde olmuş. Çok yerinden bıçaklanmış. Kadını polis ekipleri almış” dedi.
Diğer bir esnaf ise, “Bıçaklama olmuş. Kadın kocasını bıçaklamış. Her zamanki halleri, sürekli kavga ediyorlardı. Herkes biliyordu, duyuluyordu. Kadın arada bir küsüp gidiyordu. Kadın dün olaydan sonra çıkmış ama polis ekipleri gelince teslim olmuş. Birçok yerinden bıçakladığını söylüyorlar. Kadın bundan birkaç ay önce İzmir’e gitmişlerdi, 1 tane çocukları var. Ailesiyle beraber olmuş, olay evde olmuş” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere küfürler savurdu

Öte yandan dün gece gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürülen katil zanlısı kadın ile babası üzerlerinde çelik yelekle karakoldan çıkartıldı. Zırhlı polis aracına bindirilen kadın ve babası, işlemlerinin tamamlanması için Taksim Polis Merkezine sevk edildi. Çiğdem K., karakol çıkışında gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna küfürle karşılık verdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluKasımpaşa
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