Kocasına benziyor diye oğlunu bu hale getirdi

ANKARA'NIN Keçiören ilçesinde oturan Ayşe Özata sürekli alkol alarak kendisine işkenceler yapan eşi Selami Özata ile kavga halinde oldukları ve çocuklarının şiddet gördüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin şikayeti üzerine iki çocuğu Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’ne yerleştirdi.

‘Evde bakarım’ deyince verdiler

Anne Ayşe Özata, 10 yaşındaki Baran Efe ve 13 yaşındaki adı öğrenilemeyen çocuklarını almak için Sevgi Evleri yetkililerini ikna etmeyi başarıp çocuklarını geri aldı. Kurumdan maddi destek de alarak Keçiören’de tutulan bir evde iki çocuğuyla birlikte Ocak 2016’dan itibaren yaşamaya başlayan anne Özata, doktor raporuna göre eşine çok benzettiği Baran’a 6 ay sürecek işkencelerine başladı. Doktor raporuna göre, vicdansız anne öz çocuğunun üzerine kaynak su döktü, cinsel organı başta olmak üzere her yerine sivri cisimler batırarak yaraladı ve aç susuz bırakarak ölüme terk etti.

Yaktı, deldi tutuklandı...

21 EKİM’de ‘öldü’ zannettiği çocuğunu ambulansla Keçiören Hastanesi’ne bırakan anne tutuklandı. Ayşe Özata, ifadesinde, “Bana çok işkence yapan eşime o kadar çok benziyordu ki, bu yüzden gördüğüm halüsinasyonlarda Baran’ı eşim sanıyordum. Pişmanım” dedi. Ancak tutuklanmaktan kurtulamadı. Keçiören Hastanesi yetkilileri de, çocuğun hastaneye 21 Ekim’de getirildiğini ve çocukta işkence izlerinin olduğunu ayrıca çok uzun süre aç ve susuz bırakıldığını bildirdi. Çocuğun vücudunda sıcak su yanık izleri ile cinsel organı dahil her yerine kesici cisimler batırılarak oluşan yaralar olduğunu açıklayan hastane yetkilileri, beslenme toksitesi de oluşan küçük çocuğu normal beslenme düzenine geçirmeye çalıştıklarını ancak bunun zaman alacağını belirttiler.

22 kilodan 27’ye çıktı, iyileşiyor...

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Uzmanı Doktor Ayşe Gültekingil Keser, “Baran Efe, 10 gün önce annesi tarafından ambulansla hastaneye getirildi” dedi, anlattı: Annesi çocuğunun evde nöbet geçirdiğini söyleyerek 112’yi çağırmış. Bize geldiğinde çocuğun bilinci kapalıydı. Kalp atışları yavaştı, kan şekeri düşüktü. Doktorlarımız gerekli müdahaleyi yaptı. Yapılan ayrıntılı muayenesinde vücudunda travma ve yanık izleri tespit edildi. Bilinci açıldıktan sonra servise aldık. Hastaneye geldiğinde 22 kilo olan Baran Efe, 10 günde hızla iyileşmeye başladı ve 5 kilo aldı, 27 kiloya çıktı. Yaralarıyla ilgili cerrahi müdahale yapıldı. Pansumanlarına devam ediyoruz. Çocuk Psikiyatrisi bölümü de yakından ilgileniyor. Gerekli destekler alındı. Çocuğun önümüzdeki hafta taburcu edilmesini planlıyoruz.



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