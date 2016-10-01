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Kocasına benzediği için işkence yaptığı öz evladını 'öldü' diye hastaneye bıraktı

Ankara'da bir anne, daha önce şikayet üzerine elinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri'ne teslim edilen 10 yaşındaki Baran Efe Özata adlı evladını 9 ay önce yetkilileri ikna ederek tekrar geri aldıktan sonra aç susuz bırakıp, çeşitli işkencelerin ardından 'öldü' sanarak hastaneye bıraktı

Kocasına benzediği için işkence yaptığı öz evladını 'öldü' diye hastaneye bıraktı

Ankara'da bir anne, daha önce şikayet üzerine elinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri'ne teslim edilen 10 yaşındaki Baran Efe Özata adlı evladını 9 ay önce yetkilileri ikna ederek tekrar geri aldıktan sonra aç susuz bırakıp, çeşitli işkencelerin ardından 'öldü' sanarak hastaneye bıraktı

01 Ekim 2016 Cumartesi 12:36
Kocasına benzediği için işkence yaptığı öz evladını 'öldü' diye hastaneye bıraktı
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VİDANSIZ anne Ayşe Özata, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren öz evladı Baran'ın, kendisine işkenceler yapan eşine benzediği ve bu yüzden gördüğü halüsinasyonlarda eşi sanarak böyle davrandığını iddia etti. 
Keçiören ilçesinde oturan Ayşe Özata sürekli alkol alarak kendisine işkenceler yapan eşi Selami Özata ile kavga halinde oldukları ve çocuklarının şiddet gördüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin şikayeti üzerine 2 çocuğu Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'ne yerleştirdi.  
 
MADDİ DESTEK ALARAK EVDE BAKIM İÇİN İKNA ETTİ
Anne Ayşe Özata, 10 yaşındaki Baran Efe ve 13 yaşındaki adı öğrenilemeyen çocuklarını almak için Sevgi Evleri yetkililerini ikna etmeyi başardı. Anne Özata, Sevgi Evleri'nin kurumsal öncelik mevzuatında bulunan &lsquo;evde sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanılarak çocukların ait oldukları sosyal çevrede bakılmaları için gerekli desteğin verilmesi' önceliğinden yararlanarak çocuklarını almayı başardı. Kurumdan maddi destek alarak Keçiören'de tutulan bir evde iki çocuğuyla birlikte Ocak 2016 tarihinden itibaren kocasından ayrı yaşamaya başlayan anne Özata, doktor raporuna göre eşine çok benzettiği Baran'a 6 aydan bu yana çeşitli işkenceler yapmaya başladı.  Doktor raporuna göre, vicdansız anne öz çocuğunun üzerine kaynak su döktü, cinsel organı başta olmak üzere her yerine sivri cisimler batırarak yaraladı ve aç susuz bırakarak ölüme terk etti. 
 
"YÜZÜ EŞİME O KADAR ÇOK BENZİYORDU Kİ" 
Birkaç gün öncede Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'öldü' sandığı çocuğunu bırakan anne polisin sorgusu üzerine önce gözaltına alındı. Ayşe Özata, ifadesinde, "Bana çok işkence yapan eşime o kadar çok benziyordu ki,  bu yüzden gördüğüm halüsinasyonlarda Baran'ı eşim sanıyordum. Çok üzgünüm, pişmanım" dediği iddia edildi. Anne Özata, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
AÇ, SUSUZ BIRAKILIP, SİVRİ CİSİMLERLE VÜCUDU YARALANMIŞ
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de, çocuğun hastaneye 21 Ekim tarihinde getirildiğini belirtilirken, çocukta işkence izlerinin yanı sıra çok uzun süre aç ve susuz bırakıldığını bildirdi. 
Yetkililer, beslenme toksitesi oluşan çocuğu normal beslenme düzenine geçirmeye çalıştıklarını bu sürecin bir kaç hafta daha sürebileceği belirtti. Yetkililer, ayrıca çocuğun vücudunda sıcak su yanık izleri ile cinsel organı dahil her yerine kesici cisimler batırılarak yaralar oluşturulduğunu, bu yaraların da tedavi edildiğini açıkladı. 
 
"ÇOCUK ESİRGEME YETKİLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI"
Avukat Mehmet Sinan Yiğit de, çocuğu annesine tekrar teslim eden çocuk esirgeme kurumu yetkilileri için soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Durumu riskli olan çocuğu bu hasta ruhlu anneye vermeleri zaten hata. Birde aileyi evde kontrole gitmedikleri ortadaki burada da görevi ihmal var. Bir çocuğun işkence görmesine sebep olmuşlar. Belki de bu çocuk ölecek. O durumda ihmali davranışla adam öldürme suçu oluşur" diye konuştu.

 
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Son Güncelleme: 01.10.2016 13:28
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AnkaraKeçiörenBaranEfe özataKocasına Benzediği Için Işkence Yaptığı öz Evladını öldü Diye Hastaneye Bıraktı
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