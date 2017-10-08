Koca dehşeti: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan ve mesaiden çıkarak evine giden Ayfer G., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşi Kanber G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre mutfaktan ekmek bıçağını alan Kanber G., iki çocuğunun annesi Ayfer G.’yi bıçaklayarak öldürdü.



Ayfer G., kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kanber G.’nin polisteki sorgusu sürüyor.

