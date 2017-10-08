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Koca dehşeti: 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü

Koca dehşeti: 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü

08 Ekim 2017 Pazar 20:16
Koca dehşeti: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan ve mesaiden çıkarak evine giden Ayfer G., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşi Kanber G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre mutfaktan ekmek bıçağını alan Kanber G., iki çocuğunun annesi Ayfer G.’yi bıçaklayarak öldürdü.
 
Ayfer G., kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kanber G.’nin polisteki sorgusu sürüyor.
 

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