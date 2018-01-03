Koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

OLAY, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi takip ettiği karısının bir eve girdiğini gördü. İkametin içerisinde karısını başka bir erkekle basan koca cinnet geçirerek karısını ve erkeği bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı erkek hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kadının ise tedavisini sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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