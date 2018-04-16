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KKTC'den Afrin’deki Mehmetçik’e 23 ton portakal

KKTC Narenciye Üreticiler Birliği, Afrin’deki Mehmetçik’e 23 ton Kıbrıs portakalı gönderdi

KKTC'den Afrin’deki Mehmetçik’e 23 ton portakal

KKTC Narenciye Üreticiler Birliği, Afrin’deki Mehmetçik’e 23 ton Kıbrıs portakalı gönderdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:41
KKTC'den Afrin’deki Mehmetçik’e 23 ton portakal
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KKTC Narenciye Üreticiler Birliği Afrin’deki Türk Silahlı Kuvvetleri Birliğine 23 ton Kıbrıs portakalı gönderdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, "Türkiye'mizin Rumların saldırılarına karşı bizleri her daim koruduğunu, bizlere kol kanat olduğunu savaşı yaşayanlardan biri olarak çok iyi bilmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği olarak elimizden geldiği kadar askerimize her konuda destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
23 ton portakalın paketlenerek Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere yola koyulduğunu belirten Akıncı, tedarik ve dağıtım konusunda yardımcı olan şirketlere de teşekkür etti. Operasyonda hayatını kaybeden Türk askerleri için Allah’tan rahmet dileyen Akıncı, “Anavatanımızın her daim yanında olacağız, Allah Türkiye'mizi her türlü kötülükten korusun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCNarenciye Üreticiler BirliğiAfrin
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