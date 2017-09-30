Kızının katilini bulamadan hayatını kaybetti

BİRKAÇ ay önce sık sık baygınlık geçirmesi sebebiyle Ankara’ya tedavi olamaya giden baba Yusuf Avcı’nın kalbinin delik olduğu anlaşıldı. Ameliyat olması gerektiğini öğrenen Avcı, Ankara’da gittikleri hastanede yer olmadığı için Karabük eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Avcı, önceki gün saat 12.00 sıralarında kalp ameliyatına alındı.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında 16 saat süren ameliyattan çıkan 35 yaşındaki Avcı, yoğun bakım ünitesinde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

4 yaşındaki kızı başına isabet eden kurşunla ölmüştü.

Ameliyat sonrası hayatını kaybeden Yusuf Avcı, 3 çocuğundan biri olan Edanur’un 7 yıl önce kimliği hala belirlenemeyen faillerce atılan G-3 mermisinin başına isabet etmesi sonucu ölümünü aydınlatamadı.

Baba Yusuf Avcı, soruşturmayı yürüten ve takipsizlik kararı veren askeri hakimin ve o dönemde görevli albayın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındığını iddia ederek yeniden soruşturma açılması için geçen yıl Başbakanlık İletişim Merkezine başvuruda bulundu.

Bunun üzerine Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili tekrar inceleme başlattı. Kızının ölümüne yol açan silahın sahibinin bulunması için 7 yıl mücadele veren Yusuf Avcı, sorumluların cezalandırıldığını göremeden yaşamını yitirdi.