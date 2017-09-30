Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut...
banner468

Kızının katilini bulamadan hayatını kaybetti

7 yıl önce evin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla ölen 4 yaşındaki Edanur’un babası Yusuf Avcı, kızının ölümüne sebep olan failleri bulamadan hayatını kaybetti

Kızının katilini bulamadan hayatını kaybetti

7 yıl önce evin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla ölen 4 yaşındaki Edanur’un babası Yusuf Avcı, kızının ölümüne sebep olan failleri bulamadan hayatını kaybetti

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:19
Kızının katilini bulamadan hayatını kaybetti
banner404

BİRKAÇ ay önce sık sık baygınlık geçirmesi sebebiyle Ankara’ya tedavi olamaya giden baba Yusuf Avcı’nın kalbinin delik olduğu anlaşıldı. Ameliyat olması gerektiğini öğrenen Avcı, Ankara’da gittikleri hastanede yer olmadığı için Karabük eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Avcı, önceki gün saat 12.00 sıralarında kalp ameliyatına alındı.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında 16 saat süren ameliyattan çıkan 35 yaşındaki Avcı, yoğun bakım ünitesinde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

4 yaşındaki kızı başına isabet eden kurşunla ölmüştü.
Ameliyat sonrası hayatını kaybeden Yusuf Avcı, 3 çocuğundan biri olan Edanur’un 7 yıl önce kimliği hala belirlenemeyen faillerce atılan G-3 mermisinin başına isabet etmesi sonucu ölümünü aydınlatamadı.

Baba Yusuf Avcı, soruşturmayı yürüten ve takipsizlik kararı veren askeri hakimin ve o dönemde görevli albayın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındığını iddia ederek yeniden soruşturma açılması için geçen yıl Başbakanlık İletişim Merkezine başvuruda bulundu.

Bunun üzerine Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili tekrar inceleme başlattı. Kızının ölümüne yol açan silahın sahibinin bulunması için 7 yıl mücadele veren Yusuf Avcı, sorumluların cezalandırıldığını göremeden yaşamını yitirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EdanurKarabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte tehlikeli taşımacılık
Trafikte tehlikeli taşımacılık
Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
İnternetteki işkence videosuna 4 gözaltı
İnternetteki işkence videosuna 4 gözaltı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim