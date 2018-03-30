Kızının arkadaşından çocuk yaptı, bebek öldü, ceset ortada yok!

ERZURUM'DA 48 yaşındaki adam, kızının 22 yaşındaki arkadaşıyla sevgili olduktan sonra hamile bıraktı. Genç kız hastanede doğum yaptıktan sonra bebek ortadan kayboldu, yetkililer fark edince baba ve anne tutuklandı. 2 yıldır ölen bebeğin cesedi bulunamazken kimin öldürdüğü ise hala ortaya çıkmadı. Mahkeme, babanın zaman zaman ormana gidip ağladığı yerde dedektör köpekler eşliğinde cesedin aranmasına karar verdi.

BABA, KIZININ ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLUP HAMİLE BIRAKTI

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. Erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi'nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

DOĞAN BEBEĞİ, EŞİNE VERECEĞİNİ SÖYLEYİP SEVGİLİSİNDEN ALDI

Doğumla birlikte bu ilişkiyi D.K.A.'nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., sevgilisi D.K.A.'nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı.

YETKİLİLER DURUMU FARK EDİNCE BEBEĞİ ARAMAYA BAŞLADI

Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.'nin resmi nikahlı olan eşi N.Ş.'nin Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti.

N.Ş.'nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.'yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.'nın Horasan'daki evine gitti. D.K.A.'nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

"BEBEK ÖLÜNCE GÖMDÜM" DEDİ, ANCAK CESEDİ BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Ş., Kars Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürürken bebeğin yolda hayatını kaybettiğini fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü.

Kızının Arkadaşını Hamile Bıraktı, Doğduktan Sonra Öldürülen Bebeğin Cesedi 2 Yıldır Ortada Yok

Harun Ş.'nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı ancak gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

TUTUKLANAN ADAM: SEVGİLİMİ KORUMAK İÇİN SUÇU ÜSTLENDİM

Harun Ş., hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi.

D.K.A. ve annesi G.A.'yı suçlayan Harun Ş., sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen D.K.A. ve annesi G.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN ANNE VE BABASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K.A., Harun Ş. ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla tutuklanırken, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.K.A. ve annesi hakkında da 'ağırlaştırılmış ömür boyu' hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve Harun Ş.'nin dosyası ile birleştirildi.

ANNE: BEBEĞİN ÜZERİNE MONTU KAPATIP ALDI GÖTÜRDÜ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Harun Ş., D.K.A. ve annesi G.A. suçlamaları kabul etmedi. Hamileliğini korse giyerek evdekilerden sakladığını söyleyen D.K.A., Harun Ş.'nin düşük yapması için ilaç getirdiğini ancak kendisinin bunları kullanmadığını söyledi. İddia edildiği gibi bebeği düşürmek için ip, yüksekten atlama gibi şeyler yapmadığını belirten D.K.A., "Harun hamile olduğuma inanmıyordu. Sancılarım tutunca annemle hastaneye gittik. Çocuğu doğurunca bana inanmadığı için fotoğrafını çekip gönderdim.

Annem orada öğrenince beni hastanede bıraktı gitti. Doğumdan bir gün sonra Harun hastaneye geldi. Kalacak yerimiz olmadığı için araç içerisinde iki gün kaldık. Daha sonra bana çocuğu bırakıp gitmemi, 3 gün sonra gelip beni de alacağını söyledi. Kabul etmedim. Kars'a doğru aracı sürmeye başladı. Ben ve bebek arka koltuktaydık. Aras Nehri'nin kenarına geldik. Beni araçtan tekmeleyerek, küfürler ederek indirdi. Yeni doğum yaptığım için çok halsizdim. Arabanın kapısını kilitleyerek üzerindeki yeşil montunu bebeğin üzerine kapattı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM EVDE DOĞURURDUM"

Dışarıdan cama vurdum ancak kapıyı açmadı. Tekrar araca bindim bebeği kontrol etmek istediğimde izin vermedi. Beni evimizin yakında bir yere bıraktı. Çocuğu nereye götürdü bilmiyorum. Kimseye söylememem için tehdit etti. Öldürme kastım olsaydı evde doğum yapardım, hastaneye gitmezdim" diye konuştu.

Müvekkili için iddianamede bebeğini toplum baskısına dayanamayıp öldürdüğünün belirtildiğini aktaran D.K.A.'nın avukatı Fatma Özen ise Harun Ş.'nin eşi N.Ş.'nin alınan ilk ifadesinde bebeğin bir gün onlarda kaldığını söylemesinin cinayeti müvekkilinin işlemediğini gösterdiğini bildirdi.

BABANIN ORMANDA SIK SIK AĞLADIĞI YERDE BEBEK ARANACAK

Mahkeme Başkanı Server Şimşek, Sarıkamış Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Harun Ş.'nin yaşadığı Balabantaş köyündeki ormanlık alanda zaman zaman gidip ağladığının belirlendiğini söyledi.

Bu çalışmanın mahkemeye ulaşması üzerine heyet, arama kurtarmalarda kullanılan dedektör köpeklerde babanın ağladığı su deposu ve altındaki ormanlık alanda arama yaptırma kararı aldı.

Mahkeme, Harun Ş. ve D.K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.