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Kızını erkek arkadaşlarıyla yakalayan baba kurşun yağdırdı

Malatya'da bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Göğsünden aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan genç kız yaşam mücadelesi veriyor

Kızını erkek arkadaşlarıyla yakalayan baba kurşun yağdırdı

Malatya'da bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Göğsünden aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan genç kız yaşam mücadelesi veriyor

31 Mart 2018 Cumartesi 07:49
Kızını erkek arkadaşlarıyla yakalayan baba kurşun yağdırdı
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 MALATYA'DA bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Olaydan sonra kaçan baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

GENÇ KIZ GÖĞSÜNDEN ALDIĞI KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

 Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Parkında akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre E.K. (63), kızı P.K.(26) ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N. (31) isimli erkek arkadaşlarına silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan genç kız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, diğer yaralılar Ş.F. ve M.N. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


BABA YAKALANDI, GENÇ KIZIN DURUMU İSE CİDDİYETİNİ KORUYOR

 Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçan baba kısa süre sonra polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana rastlanılırken, tedavi altına alınan P.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKurşunPark
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