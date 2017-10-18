'Kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit ediyordu!'

OLAY, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar, öğle saatlerinde, 3 yıl önce ortağı olduğu yemek şirketinde çalışırken tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Arzu Gültekin ile Alleben Göleti'nde buluştu. Göletteki kafeteryada yemek yiyen çift, ilk evliliğinden 2 kızı olan Gültekin'in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Cuma Pancar, Arzu Gültekin'in 10 yaşındaki kızını 27 RS 101 plakalı otomobilden indirip, kadınla birlikte uzaklaştı. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Gültekin'e ateş etti. Arzu Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti. Cuma Pancar, içinde Arzu Gültekin'in cansız bedeni bulunan otomobille kentte gezerken, kanlı ve camı kırık araçla yolda bırakılan kız çocuğunu görenler, polise haber verdi.



İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracın son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Ekipler, otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Arzu Gültekin'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU



Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi devam eden Arzu Gültekin'in annesi Yıldız Gültekin, Cuma Pancar'ın, 3 yıldır birlikte yaşadığı kızının çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söyleyip, tehdit ettiğini söyledi. Yıldız Gültekin, kızının Pancar'ın ortağı olduğu işyerinde çalıştığını ve orada tanıştıklarını belirterek, şunları anlattı:



"Fazla çalışmadı, yaklaşık 40 gün ve orada tanışmışlar. Kızıma 'Ben bekarım seni istetip, evleneceğim' diyor. Kızımı bu şekilde kandırıyor, hatta akrabalarıyla bize de geldi. Kızımı istediler bunların amcası da bizim eski komşumuzdu. Biz de iyi insanlar olduğunu düşündük. Biz de sorup soruşturmadan kızımızı verdik, verdiğimiz gün de kızımıza olmaz işkenceler yapmış. Kızımı evine götürdüğü gün işkenceler yapmış, 'Babanı ve anneni öldüreceğim' demiş. Kızım kendisinden ayrılmak istediğini söyleyince de kızımın önceden çektiği çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söylemiş. Kızımı yaşlı adamlara satmaya çalışıyor. Kızım bunların hepsini savcılıkta da anlattı. Kızımı altın ve para karşılığında satmaya kalkıyor. Bu adam bir ara hapse girmişti, kızım da benim yanıma gelip artık kendisiyle yaşamak istemediğini söyledi. Bu adam 14 ay yattı, daha sonra hapisten denetimli serbestlikle çıktı. Kızım da kendisine 'Ben artık seni istemiyorum' dedi. Kızım ne yaptıysa da adam peşini bırakmadı. Kızımın çalıştığı yeri kurşunlattı, 3 ay uzaklaştırma aldı. Daha sonra 3 ay geçtikten sonra da bunlar oldu. Kızımın vücudunun her yerine 14 kurşun sıkmış. Kafası, beyni parçalanmış. Devletimizden yardım istiyorum."



SUÇ DOSYASI KABARIK



Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen Cuma Pancar'ın, kendisinden ayrılmak isteyince tartıştığı Arzu Gültekin'e tabancayla ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu süren Cuma Pancar'ın, 'mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.



BABASININ EVİNİ KURŞUNLAMIŞ



Son olarak, 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Pancar'ın ayrıca, 29 Mayıs 2014 tarihinde de 150 bin lira isteyip olumsuz yanıt aldığı ismi öğrenilemeyen tekstil fabrikası sahibi babasının evine tabancayla 20 el ateş açtığı ortaya çıktı.