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'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürdü! Kan donduran gerçeği kızı itiraf etti

'Tecavüz etti hamile kaldım' dedi,  babası 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdü. Babanın yargılandığı duruşmada dinlenen sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı, öldürülen gencin suçsuz olduğunu belirterek bir yakınları tarafından hamile bırakıldığını itiraf etti

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürdü! Kan donduran gerçeği kızı itiraf etti

'Tecavüz etti hamile kaldım' dedi,  babası 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdü. Babanın yargılandığı duruşmada dinlenen sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı, öldürülen gencin suçsuz olduğunu belirterek bir yakınları tarafından hamile bırakıldığını itiraf etti

22 Mart 2018 Perşembe 17:25
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürdü! Kan donduran gerçeği kızı itiraf etti
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ADANA 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrah B,  maktul Muhammet Reşit Yıldırım’ın babası Ali Yıldırım ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.B. de Ses ve Görüntü  Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı  F.B'nin maktulden hamile kaldığı iddiayla ilgili DNA raporunun geldiğini,  ceninden alınan örnekler ile öldürülen gençten alınan dokular arasında uyum  bulunmadığının belirlendiğini hatırlattı.

Sanık Emrah B. savunmasında, öldürdüğü gencin ailesi ile bir husumetinin olmadığını söyledi.

Ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak “Kızımıza tecavüz eden  Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini  ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in  ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?” dedi.

Yıldırım'ı bilerek öldürdüğünü itiraf eden sanık, "Ona ‘sen delikanlı  mısın, evlilik vaadiyle kızımı kandırıp sahip olmuşsun. Yaptığın işi temizle’  dedim. Annesini ve babasını istemeye göndermesini istedim. Kendisi de geleceklerini söyledi. Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun kızıma tecavüz ettiğini biliyorum.” iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanının, “Nereden biliyorsun?” diye sorması üzerine Emrah  B, “Yapmamış insan ‘bir şey yapmadım' demez mi?” diye cevap verdi.

İTİRAF ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

F.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını  belirtti. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri  süren F.B, "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.

Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması  üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç’ye bir şey olur,  'babam bir şey yapar' diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım"  ifadesini kullandı.

Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim." dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

"OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ"

Maktulün babası Ali Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı  açıklamada, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünün ortaya çıktığını belirtti.

Yıldırım’ın avukatı Halis Yetkiner, müvekkilinin çocuğunun  öldürülmesine neden oldukları iddiasıyla F.B. ile annesi hakkında suç duyurusunda  bulunacaklarını kaydetti.

DNA RAPORUNDA DOKULAR UYMAMIŞTI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos  2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet  Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu  belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım,  müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.B'nin maktulün tecavüzü  sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki  testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı  cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaTecavüzItirafMuhammet Reşit Yıldırım
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