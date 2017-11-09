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Kız yurdunun önünde iğrenç olay!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir kişi, yurttan çıkan kız öğrencilere bakarak mastürbasyon yaptı. Bir öğrencinin görüntülediği şüpheli sonrasında kaçarken, polis kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı

Kız yurdunun önünde iğrenç olay!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir kişi, yurttan çıkan kız öğrencilere bakarak mastürbasyon yaptı. Bir öğrencinin görüntülediği şüpheli sonrasında kaçarken, polis kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı

09 Kasım 2017 Perşembe 14:38
Kız yurdunun önünde iğrenç olay!
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OLAY, bugün saat 08.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Öğrencilerin Sabah yurttan çıkışı sırasında kimliği belirsiz bir kişi, kurum önüne geldi. Bir süre yurttan çıkan kız öğrencileri izledi. Yurtta kalan bir kız öğrenci, durumdan şüphelenerek bu kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. O anlarda bu kişi, pantolonunun fermuarını açarak mastürbasyon yapmaya başladı. Yurttan çıkan kız öğrencilere aldırış etmeden davranışını sürdüren bu kişi, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri gelmeden ortadan kayboldu.

Görüntüyü incelemeye alan polis, bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
ManisaŞehzadeler
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