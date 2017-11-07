Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112707
ALTIN
158.822
DOLAR
3.8625
STERLİN
5.0756
EURO
4.4716
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

Kız yurdunu birbirine katan 3 "Samara" olayı bir bir anlattı

Karaman'daki kız yurdunda arkadaşlarını Halka filmindeki Samara gibi makyaj yapıp korkutan üç öğrenci, "Şaka yapmak istedik. Endişe artınca vazgeçtik" dedi

Kız yurdunu birbirine katan 3 "Samara" olayı bir bir anlattı

Karaman'daki kız yurdunda arkadaşlarını Halka filmindeki Samara gibi makyaj yapıp korkutan üç öğrenci, "Şaka yapmak istedik. Endişe artınca vazgeçtik" dedi

07 Kasım 2017 Salı 18:35
Kız yurdunu birbirine katan 3 "Samara" olayı bir bir anlattı
banner404

KARAMAN'DAKİ kız yurdunda Halka filmindeki Samara gibi yüzlerine makyaj yapıp arkadaşlarıı korkutan 3 kız öğrenci konuştu. Öğrenciler verdikleri ifadede amaçlarının şaka olduğuu, endişenin yayılması üzerine şakadan vazgeçtiklerini söyledi.

Öte yandan KYK Genel üdürlüğü, şakayı yapan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturmasıın başladığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü  Karaman İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları sürüyor.  Polis ekiplerinin de olayın aydınlığa kavuşturulması için başlattığı soruşturma devam ediyor.

"ENDİŞE ARTINCA VAZGEÇTİK"

Yurdun güvenlik görevlileri ile burada kalan çok sayıda kız öğrencinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın 3 kız öğrencinin birkaç hafta önce arkadaşlarını korkutmak için yaptığı şakayla başladığını tespit etti.

Makyaj malzemeleriyle yüzlerini boyayan bu 3 kızın, "yurttaki arkadaşlarını korkutmak için birkaç kez şaka yaptıklarını ancak yurt genelinde endişenin yayılması üzerine bundan vazgeçtiklerini" söylediği öğrenildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, yurtta durumun normale dönmeye başladığı belirtildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı ve konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti.

8 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Konuyla ilgili  Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise yurttaki öğrenciler arasında huzursuzluk ve paniğine sebep olan olayla ilgili somut ve anlaşılır bulgulara rastlanılmadığı belirtilerek, "Saat 04.30 civarında panikle yurttan dışarıya çıkan 100-150 civarındaki öğrenciden 8'i rahatsızlanarak hastaneye intikal ettirilmiş, tedavileri sonucu tekrar yurda dönmüş ve tüm öğrenciler yurda giriş yapmışlardır. Öğrencilerin panik ve korkusuna neden olan psikolojik ortamın sebebine yönelik araştırmalar ve idari tahkikat devam etmekte olup, öğrencilerin güvenli bir şekilde yurtta barınabilmeleri için ilave her türlü tedbir, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünce alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KaramanSamaraKYK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracın çarptığı yaya öldü
Aracın çarptığı yaya öldü
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yarbay siyasete girdi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yarbay siyasete girdi
İhale kazanamayan iki grup birbirine girdi: 10 gözaltı
İhale kazanamayan iki grup birbirine girdi: 10 gözaltı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim