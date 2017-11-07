Kız yurdunu birbirine katan 3 "Samara" olayı bir bir anlattı

KARAMAN'DAKİ kız yurdunda Halka filmindeki Samara gibi yüzlerine makyaj yapıp arkadaşlarıı korkutan 3 kız öğrenci konuştu. Öğrenciler verdikleri ifadede amaçlarının şaka olduğuu, endişenin yayılması üzerine şakadan vazgeçtiklerini söyledi.

Öte yandan KYK Genel üdürlüğü, şakayı yapan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturmasıın başladığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü Karaman İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin de olayın aydınlığa kavuşturulması için başlattığı soruşturma devam ediyor.

"ENDİŞE ARTINCA VAZGEÇTİK"

Yurdun güvenlik görevlileri ile burada kalan çok sayıda kız öğrencinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın 3 kız öğrencinin birkaç hafta önce arkadaşlarını korkutmak için yaptığı şakayla başladığını tespit etti.

Makyaj malzemeleriyle yüzlerini boyayan bu 3 kızın, "yurttaki arkadaşlarını korkutmak için birkaç kez şaka yaptıklarını ancak yurt genelinde endişenin yayılması üzerine bundan vazgeçtiklerini" söylediği öğrenildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, yurtta durumun normale dönmeye başladığı belirtildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı ve konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti.

8 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Konuyla ilgili Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise yurttaki öğrenciler arasında huzursuzluk ve paniğine sebep olan olayla ilgili somut ve anlaşılır bulgulara rastlanılmadığı belirtilerek, "Saat 04.30 civarında panikle yurttan dışarıya çıkan 100-150 civarındaki öğrenciden 8'i rahatsızlanarak hastaneye intikal ettirilmiş, tedavileri sonucu tekrar yurda dönmüş ve tüm öğrenciler yurda giriş yapmışlardır. Öğrencilerin panik ve korkusuna neden olan psikolojik ortamın sebebine yönelik araştırmalar ve idari tahkikat devam etmekte olup, öğrencilerin güvenli bir şekilde yurtta barınabilmeleri için ilave her türlü tedbir, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünce alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.