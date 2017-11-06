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Kız yurdunda yaşanan olaya ilişkin Valilik'ten açıklama

Karaman'da kız yurdunda yaşanan ilginç olayın ardından Valilik'ten açıklama geldi. Valilik açıklamasında "İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir" denildi

Kız yurdunda yaşanan olaya ilişkin Valilik'ten açıklama

Karaman'da kız yurdunda yaşanan ilginç olayın ardından Valilik'ten açıklama geldi. Valilik açıklamasında "İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir" denildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:26
Kız yurdunda yaşanan olaya ilişkin Valilik'ten açıklama
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KARAMAN'DA Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı  Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaştı. Bu durumu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Olay, saat 03.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde bulunan ve bu yıl açılan 1400 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bir bölümü, uyurken odalarına gelen bir kişinin kendilerini korkuttuğunu iddia edip fenalaştı. Bu durumu duyan öğrencilerden bazıları da sinir krizi geçirdi.

Bunun üzerine yurt görevlileri, 112 Acil Servis'e haber verdi. Yurda çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.  Bu sırada uyanıp yataklarından kalkan öğrencilerde, korkup binayı tahliye etmek istedi. Görevlilerin iknası sonucu öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. Fenalaşan 8 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansla müdahale edildi.

Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını, odalarına ve kapılarını işaretlediğini ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU'

Karaman Valiliği, resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını yayınladı. Açıklamada, söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, ''İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tepsit edilmiştir'' denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

BAZI ÖĞRENCİLER YURDU TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200' e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er, akşam yurda gelip 1 saati aşkın incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanNefise Sultan Kız Yurdu
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