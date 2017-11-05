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Kız kardeşini yaraladı, birlikte kaçtığı kişiyi öldürdü

Gaziantep'te ağabeyinin tabancayla vurduğu genç kız yaralandı, birlikte evden kaçtığı kişi hayatını kaybetti

Kız kardeşini yaraladı, birlikte kaçtığı kişiyi öldürdü

Gaziantep'te ağabeyinin tabancayla vurduğu genç kız yaralandı, birlikte evden kaçtığı kişi hayatını kaybetti

05 Kasım 2017 Pazar 16:35
Kız kardeşini yaraladı, birlikte kaçtığı kişiyi öldürdü
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GAZİANTEP'TE kız kardeşini tabancayla yaralayan, birlikte evden kaçtığı kişiyi  öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ali Pire (24) evlenmek için kız arkadaşı S.K'yi  (19) ailesinden istedi. Genç kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine  S.K, Pire ile evden kaçtı. S.K'nin ağabeyi N.K. (27), telefonla ulaştığı Pire ile konuşmak için  Güneykent Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya geldi.    N.K, tartıştığı Pire ile kız kardeşi S.K'yi tabancayla yaraladı.112 Acil Servis ekiplerince, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi  Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pire,  müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Olayın ardından kaçan N.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAli Pire
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