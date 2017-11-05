Kız kardeşini yaraladı, birlikte kaçtığı kişiyi öldürdü

GAZİANTEP'TE kız kardeşini tabancayla yaralayan, birlikte evden kaçtığı kişiyi öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ali Pire (24) evlenmek için kız arkadaşı S.K'yi (19) ailesinden istedi. Genç kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine S.K, Pire ile evden kaçtı. S.K'nin ağabeyi N.K. (27), telefonla ulaştığı Pire ile konuşmak için Güneykent Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya geldi. N.K, tartıştığı Pire ile kız kardeşi S.K'yi tabancayla yaraladı.112 Acil Servis ekiplerince, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pire, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan N.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

