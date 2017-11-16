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Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu adliyeye sevk edildi

Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe'de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, adliyeye sevk edildi

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu adliyeye sevk edildi

Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe'de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2017 Perşembe 13:38
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu adliyeye sevk edildi
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BANKACI kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 260 gündür aranan Erhan Timuroğlu, C.A. isimli bir şahısla birlikte Sancaktepe'de yakalanmıştı. Önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Erhan Timuroğlu ve C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Timuroğlu ve C.A. bugün adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
SancaktepeErhan Timuroğlu
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