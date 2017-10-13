Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
152.362
DOLAR
3.6497
STERLİN
4.8577
EURO
4.3163
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Kız kaçırma savaşı 2 ölü, 1 polis şehit!

Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakırlı 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan’da kendisi gibi mevsimlik işçi olan akrabası 16 yaşındaki R.D. ile evlenmek istedi

Kız kaçırma savaşı 2 ölü, 1 polis şehit!

Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakırlı 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan’da kendisi gibi mevsimlik işçi olan akrabası 16 yaşındaki R.D. ile evlenmek istedi

13 Ekim 2017 Cuma 09:15
Kız kaçırma savaşı 2 ölü, 1 polis şehit!
banner404

ANKARA'NIN Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakırlı 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan’da kendisi gibi mevsimlik işçi olan akrabası 16 yaşındaki R.D. ile evlenmek istedi. Ancak genç kızın ailesi bu isteği reddetti. Öfkelenen Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç’in de bulunduğu 3 arkadaşı ile R.D.yi barındığı çadırdan kaçırdı. Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları da otomobille gençleri takibe başladı. İmrendi Mahallesi’nde otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında genç kızın ağabeyi Abdulkadir Doğan’ın (25) silahından çıkan mermiler, kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası Ekrem Genç’e (40) isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. 
 
Acilin önünde pusu...
 
Kavganın ardından 13 kişi gözaltına alındı.  Daha sonra emniyet amirliğindeki sorgu sırasında şüphelilerden Aziz Erol ifade verirken rahatsızlanınca iki polis refakatinde hastaneye kaldırıldı. Aziz Erol, acil servise girişte öldürülen Ekrem Genç’in yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Erol ile refakatçi polis memurları Muhammet Uz ve Fethi Seven yaralandı. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralı polislerden evli ve 2 çocuk babası Muhammet Uz, kurtarılamayarak şehit oldu, şüpheli Aziz Erol da yaşamını yitirdi. 
 
Kaçırılan kız korumada
 
Hastane polisi, acilde saldırıyı gerçekleştiren üç kişiden Orhan G.’yi yakaladı iki şüpheli ise kaçtı. Bu sırada diğer aileden üç kişi de araçla, kaçan saldırganların peşine düştü. Sağlık Meslek Lisesi önünde iki grup, araçlardan birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmada, mermilerden biri bir okul servisindeki bir lise öğrencisinin eline isabet etti. Liseli genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan iki şüpheli ile bunlarla çatışmaya giren gruptakileri yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçırılan genç kız R.D. de yaşı küçük olduğu için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraPolatlıÖmer DoğanKahramankazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havalimanında yılan ve timsah derisi yakalandı
Havalimanında yılan ve timsah derisi yakalandı
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya linci intihara sürükledi...
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya linci intihara sürükledi...
Kadın kuaförüne silahlı saldırı!
Kadın kuaförüne silahlı saldırı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim