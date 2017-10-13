Kız kaçırma savaşı 2 ölü, 1 polis şehit!

ANKARA'NIN Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakırlı 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan’da kendisi gibi mevsimlik işçi olan akrabası 16 yaşındaki R.D. ile evlenmek istedi. Ancak genç kızın ailesi bu isteği reddetti. Öfkelenen Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç’in de bulunduğu 3 arkadaşı ile R.D.yi barındığı çadırdan kaçırdı. Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları da otomobille gençleri takibe başladı. İmrendi Mahallesi’nde otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında genç kızın ağabeyi Abdulkadir Doğan’ın (25) silahından çıkan mermiler, kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası Ekrem Genç’e (40) isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü.



Acilin önünde pusu...



Kavganın ardından 13 kişi gözaltına alındı. Daha sonra emniyet amirliğindeki sorgu sırasında şüphelilerden Aziz Erol ifade verirken rahatsızlanınca iki polis refakatinde hastaneye kaldırıldı. Aziz Erol, acil servise girişte öldürülen Ekrem Genç’in yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Erol ile refakatçi polis memurları Muhammet Uz ve Fethi Seven yaralandı. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralı polislerden evli ve 2 çocuk babası Muhammet Uz, kurtarılamayarak şehit oldu, şüpheli Aziz Erol da yaşamını yitirdi.



Kaçırılan kız korumada



Hastane polisi, acilde saldırıyı gerçekleştiren üç kişiden Orhan G.’yi yakaladı iki şüpheli ise kaçtı. Bu sırada diğer aileden üç kişi de araçla, kaçan saldırganların peşine düştü. Sağlık Meslek Lisesi önünde iki grup, araçlardan birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmada, mermilerden biri bir okul servisindeki bir lise öğrencisinin eline isabet etti. Liseli genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan iki şüpheli ile bunlarla çatışmaya giren gruptakileri yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçırılan genç kız R.D. de yaşı küçük olduğu için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.