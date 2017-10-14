Kız kaçırma kavgasında yeni gelişme! Terk ettiler

ŞANLIURFA'DAN, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen ve kız kaçırma kavgasında yakınlarından Aziz Erol'u kaybeden aile, kiraladıkları yaklaşık 200 dönüm araziye ekili ürünleri toplamadan memleketlerine döndü. Çadır ve eşyalarını toplayan aile fertleri ektikleri domates, biber, ay çekirdeği ve fasulyeyi hasat etmeden, traktör ve diğer tarla makinelerini de yanlarına almayarak ilçeyi terk etti.
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