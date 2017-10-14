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Kız kaçırma kavgasında yeni gelişme! Terk ettiler

Kahramankazan'da kız kaçırma kavgasında yakınlarını kaybeden aile her şeyi bırakıp, ilçeyi terk etti

Kız kaçırma kavgasında yeni gelişme! Terk ettiler

Kahramankazan'da kız kaçırma kavgasında yakınlarını kaybeden aile her şeyi bırakıp, ilçeyi terk etti

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:57
Kız kaçırma kavgasında yeni gelişme! Terk ettiler
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ŞANLIURFA'DAN, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen ve kız kaçırma kavgasında yakınlarından Aziz Erol'u  kaybeden aile, kiraladıkları yaklaşık 200 dönüm araziye ekili ürünleri toplamadan memleketlerine döndü. Çadır ve eşyalarını toplayan aile fertleri ektikleri domates, biber, ay çekirdeği ve fasulyeyi hasat etmeden, traktör ve diğer tarla makinelerini de yanlarına almayarak ilçeyi terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz ErolKahramankazan
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