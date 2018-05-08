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Kız isteme kavgası kanlı bitti!

Malatya'da iki aile arasında 'kız isteme' meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı

Kız isteme kavgası kanlı bitti!

Malatya'da iki aile arasında 'kız isteme' meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı

08 Mayıs 2018 Salı 09:27
Kız isteme kavgası kanlı bitti!
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MALATYA'nın Battalgazi İlçesine bağlı Göztepe Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kız isteme meselesi yüzünden aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte kız tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu C.A. (37) koluna isabet eden saçma nedeniyle yaralanırken çıkan kavgada N.D. (51) ise darp sonucu yaralandı. 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken silahla açılan ateş sonucu yaralanan C.A. ve darp sonucu yaralanan N.D. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaptıkları incelemede 10'a yakın tüfek kartuşu buldu. Olaya karışan her iki aile bireylerinden M.A., K.A., B.A., F.D. ve H.D. gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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