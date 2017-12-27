Kız çocuğu evinde ölü bulundu

ALINAN bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi’nde yaşayan ve polis kızı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İ.A.’nın evde tek başına olduğu sırada babasının silahı ile kafasına bir el ateş ettiği ileri sürüldü. İ.A.’nın annesi eve geldiğinde kızının cansız cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde İ.A.’nın babası olan polis memuru H.A. sinir krizi geçirdi.
İ.A.’nın cenazesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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