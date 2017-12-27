Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
28 Aralık 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Aralık Günlük Burç Yorumu
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!

Kız çocuğu evinde ölü bulundu

13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Kız çocuğu evinde ölü bulundu

13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:19
Kız çocuğu evinde ölü bulundu
banner404

ALINAN bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi’nde yaşayan ve polis kızı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İ.A.’nın evde tek başına olduğu sırada babasının silahı ile kafasına bir el ateş ettiği ileri sürüldü. İ.A.’nın annesi eve geldiğinde kızının cansız cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde İ.A.’nın babası olan polis memuru H.A. sinir krizi geçirdi.
İ.A.’nın cenazesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sinop Atatürk Devlet HastanesiKız çocuğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var
Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var
Sular 25 metre çekildi
Sular 25 metre çekildi
Bir terörist etkisiz hale getirildi
Bir terörist etkisiz hale getirildi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim