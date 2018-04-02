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Kız arkadaşına tecavüz eden eski sevgiliye Instagram'dan kanlı tuzak!

Konya'da bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine tuzak kurdu. Instagram hesabı üzerinden sahte buluşma ayarlayan genç, eski sevgiliyi darp edip bıçakladı

Kız arkadaşına tecavüz eden eski sevgiliye Instagram'dan kanlı tuzak!

Konya'da bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine tuzak kurdu. Instagram hesabı üzerinden sahte buluşma ayarlayan genç, eski sevgiliyi darp edip bıçakladı

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:11
Kız arkadaşına tecavüz eden eski sevgiliye Instagram'dan kanlı tuzak!
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KONYA'DA kaporta tamircisi genç, sevgilisinin eski erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine intikam almak için plan yaptı. Bir kız arkadaşının, tecavüz eden eski sevgiliyle Instagram'da arkadaş olup, buluşmalarını sağladı. Ardından da buluşma yerine giderek eski sevgiliyi kurusıkı tabancanın kabzasıyla başından yaralayıp, karnından bıçakladı. Tedavi gören eski sevgili hakkında işlem yapılmazken tuzak kuran genç tutuklandı.

SEVGİLİSİ, TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEYİNCE İNTİKAM PLANI YAPTI
Enes Berrak'a, sevgilisi S.N.D., eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sevgilisinin anlattıklarına öfkelenen Berrak, M.K.'den intikam için arkadaşları Tuğçe D. ve Fatih A. ile plan yaptı.

BİR KIZ ARKADAŞININ İNSTAGRAMI ÜZERİNDEN TUZAK KURDU
Enes Berrak bunun için de arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden M.K. ile tanışmasını sağladı.


BULUŞMAYA GİDEN GENÇ , SEVGİLİSİNİN ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Tuğçe D., M.K. ile yaklaşık 2 hafta sosyal medya üzerinden sohbet ettikten sonra onu Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir parka buluşmaya davet etti. Parkta bekleyen Berrak ile yanındaki arkadaşı Fatih A., buluşma noktasına gelen M.K.'ye saldırdı. İddiaya göre Enes Berrak, M.K.'yi tabancanın kabzasıyla vurup başından yaraladı, ardından karnından bıçakladı.

İKİ HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI
Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan M.K., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.K., polise, Tuğçe D. ile buluşmaya gittiğini ancak tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını anlattı.

TUZAK KURAN 3 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Tuğçe D.'yi gözaltına alındı. Tuğçe D. ifadesinde Enes Berrak'ın sevgilisinin cinsel istismar iddiası üzerine intikam almak için plan yaptıklarını söyledi. Tuğçe D.'nin ifadesinin ardından Berrak ve olaya karışan oto boyacısı Fatih A. da gözaltına alındı.

ÖNCE KURUSIKI TABANCAYLA YARALAMIŞ SONRA BIÇAKLAMIŞ
Şüphelilerden Enes Berrak, ifadesinde sevgilisi S.N.D.'nin eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması nedeniyle intikam almak için tuzak kurduğunu söyledi. Berrak, buluşma yerine gelen M.K.'yi önce kurusıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak, ardından da cebinden çıkardığı bıçağı karnına saplayarak yaraladığını itiraf etti.

TECAVÜZCÜ GENÇ HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI
Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Berrak, mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan M.K. ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

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KonyaTecavüzİnstagramKanlı Tuzak
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