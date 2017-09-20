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Kıymetli beyinler Türkiye’den kaçıyor

Yurtdışına beyin göçünün hızla arttığını kaydeden Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, bu durumun ülkenin geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirtti

Kıymetli beyinler Türkiye’den kaçıyor

Yurtdışına beyin göçünün hızla arttığını kaydeden Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, bu durumun ülkenin geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirtti

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:47
Kıymetli beyinler Türkiye’den kaçıyor
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İŞ dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği CEO Club toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda dün gerçekleşti. Metal Yapı Konut'un etkinlik sponsorluğunda ve KoçSistem'in co-sponsorluğunda yapılan ‘Dijital Ajanda 2018' isimli toplantıda, dünyadaki ve Türkiye'deki dijital dönüşüm ele alındı.
Dijitalleşmenin perakende sektörü açısından önemli olduğunu vurgulayan Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, müşteri ile dijitalde iletişimde olmayan perakendecinin gelecekte yeri olmayacağını söyledi.
Dijitalleşme sürecinde genç beyinlere daha fazla ihtiyaç olduğunu anlatan Boyner, ancak artan beyin göçünün tehlike yarattığını belirtti.

BİZİ YAVAŞLATACAK

Türkiye'den yurtdışına beyin göçünün arttığını ve bunun kendisini en çok üzen konu olduğunu dile getiren Boyner, “Türkiye'den çok parlak insanlar yurtdışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurtdışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz. Bu Türkiye'nin dijitalleşmesinin önünde bizi yavaşlatacak en önemli faktör. Üniversitelerimizde çok parlak insanlar var. Burada ne kadar park edilecek mesele o. Çünkü göz kulak sürekli dünyada. Bunu yakın zamanda çok daha fazla hissedeceğiz” dedi.
Dijitalleşmeyi son 20 yıldır yakından takip ettiklerini kaydeden Garanti Bankası CEO'su Fuat Erbil, kendileri için dijitalleşmenin yerinin çok ayrı olduğunu, bu noktada pek çok gelişmiş ülkeden dahi ileri konumda olduklarını belirtti.
Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de e-ticaret ve perakende sektörlerinin yılda yüzde 30 büyüdüğünü söyledi. Ancak bunun toplam perakende sektörünün yüzde 3'ü olduğunu anlatan Boyner, “Bu oranın önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 11'lere çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

KALKINMANIN  ANAHTARI EĞİTİM

CEO Club toplantısında konuşan Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Güney Kore'nin kalkınma başarısının arkasında eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

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Bunun dijitalleşmeyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Kim, eğitimin kalkınmada anahtar rolde olduğunu kaydetti. Kore'nin petrol dahil hiçbir yeraltı zenginliğinin olmadığını anlatan Kim, “Bugün dijitalleşme var diyebilirim. Biz diğer ülkelerden farklı bir şey yapmalıydık. Eğitime önem vermek zorundaydık. Eğitime yatırım da dijitalleşmeyi getirdi” şeklinde konuştu.

‘DİJİTALLEŞME HER ALANDA ARTIYOR'

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, yeni endüstri devriminin Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile hâlihazırda hayata geçtiğini söyledi. Şahin, “Dönemsel ivme kazanan bazı teknoloji trendlerinin aksine IoT kalıcı olarak hayatımızda yer almaya, iş süreçlerini, operasyonları, endüstriyi ve hayatımızı dijitalleştirmeye devam ediyor. Şu an dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dünyada yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti başlıkları altında inceleniyor. Biz de bu iki ana başlıkta şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırırken iş süreçlerini iyileştirmeyi, kazan kazan modellerle işletmelerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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