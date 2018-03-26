Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!

Diyarbakır'da, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi

'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!

Diyarbakır'da, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi

26 Mart 2018 Pazartesi 15:58
'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!
banner404

DİYARBAKIR'DA, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.

 Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.

''ELLE TACİZ ETTİ''

Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi.

''SINAVLARDAN HEP 100 VERDİ''

Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikayetçiyim" dedi.

''KİMSE KİTABIN ÜZERİNDEN KAFASINI KALDIRMASIN''

Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırCinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 sapık, Facebook'ta tanıştıkları engelli kızı istismar etti
6 sapık, Facebook'ta tanıştıkları engelli kızı istismar etti
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çok sayıda asker yaralandı!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çok sayıda asker yaralandı!
Vergi müfettişi 2 milyon liralık rüşvet pazarlığında suçüstü yakalandı
Vergi müfettişi 2 milyon liralık rüşvet pazarlığında suçüstü yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim