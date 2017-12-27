Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
112150
ALTIN
158.205
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1145
EURO
4.5444
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

Kışın ortasında baharı yaşayan kentte deniz suyu 25 metre çekildi

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Muğla'nın Ula ilçesinde deniz suyu 25 metre çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok" dedi

Kışın ortasında baharı yaşayan kentte deniz suyu 25 metre çekildi

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Muğla'nın Ula ilçesinde deniz suyu 25 metre çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok" dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:50
Kışın ortasında baharı yaşayan kentte deniz suyu 25 metre çekildi
banner404

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için sahile gelen çok sayıda kişi, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi.

HER YIL AYNI MANZARA İLE KARŞILAŞIYORLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti.

"DEPREMLE İLGİSİ YOK"

Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme." dedi.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Deniz Suyu çekildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız çocuğu evinde ölü bulundu
Kız çocuğu evinde ölü bulundu
Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var
Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var
Sular 25 metre çekildi
Sular 25 metre çekildi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim