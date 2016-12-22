Kış günü yangında evsiz kaldılar

EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’ya merkeze bağlı Alpaslan köyünde Adem Yoldaşoğlu’na ait iki katlı yarı ahşap binada yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Komşularının da yardımıyla evde yaşayan yaşlı kadın, yangından güçlükle kurtarıldı. Yapılan ihbarın üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerine, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerde destek verdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınamayan yangında, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Kış günü yangında evini kaybeden Adem Yoldaşoğlu’nun, evde eşi, annesi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.