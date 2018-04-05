Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...

Kirpiyi ezmemeye çalışırken dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'da yolda gördüğü kirpiyi ezmemek için direksiyonu kıran sürücü, 50 metre yüksekten dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve 11 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Kirpiyi ezmemeye çalışırken dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'da yolda gördüğü kirpiyi ezmemek için direksiyonu kıran sürücü, 50 metre yüksekten dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve 11 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

05 Nisan 2018 Perşembe 10:08
Kirpiyi ezmemeye çalışırken dereye uçtu: 2 yaralı
banner404

KASTAMONU'NUN Tosya ilçesinde yoldaki kirpiye çarpmamaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
50 METREDEN AŞAĞI UÇTU
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinden Tosya ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin E. idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücünün yoldaki kirpiyi ezmemek için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekten dereye uçtu.
SÜRÜCÜ VE OĞLU AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü Hüseyin E. ile 11 yaşında oğlu İsmail E. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKirpiDere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar
Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar
Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı
Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı
Temizlik görevlisinden hayat kurtaran müdahale
Temizlik görevlisinden hayat kurtaran müdahale

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim