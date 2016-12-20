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Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Aydın’da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, takla atan otomobilin açılan kapısından düşen bir kadın yolcu ise ağır yaralandı

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Aydın’da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, takla atan otomobilin açılan kapısından düşen bir kadın yolcu ise ağır yaralandı

20 Aralık 2016 Salı 15:02
Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi
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KAZA saat 13:10 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu Eşref Bitlis Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Ahmet Mengi yönetimindeki 09 HC 897 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta geçmeye kalkınca kavşakta karşıya geçmek isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkınca önce refüje çarptı ardından takla atıp ters döndü. Bu sırada otomobilin açılan kapısından düşen bir bayan yolcu aracın altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilin altında kalan bayan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü Ahmet Mengi ile eşi Şükran Mengi ve Saniye Irgın yaralandı. Şükran Mengi’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, kameraya yansıyan görüntülere göre; kırmızı ışıkta geçmeye çalışan otomobil tam kavşağa geldiğinde araç önce sağ taraftaki refüje çarpıyor. Hızı oldukça fazla olan otomobil refüje çarptıktan sonra havalanıyor. Takla atan otomobil daha sonra yere düşüyor. Bu arada araç fırlayıp havalandıktan sonra açılan kapısından ise kadın yolcu araçtan yere düşüyor. 
 
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