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Kınalıada'da yılbaşı gecesi dehşet! Babasının arkadaşı tecavüz etmiş

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki genç kız, yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada'daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.'nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu

Kınalıada'da yılbaşı gecesi dehşet! Babasının arkadaşı tecavüz etmiş

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki genç kız, yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada'daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.'nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Kınalıada'da yılbaşı gecesi dehşet! Babasının arkadaşı tecavüz etmiş
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İSTANBUL Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran S.T. ifadesinde, yılbaşı gecesi restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.'nın geldiğini ileri sürdü.

"BABAMIN ARKADAŞI"

Babasının arkadaşı olduğu için M.A.'yı tanıdığını anlatan S.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve bekaretini kaybettiğini iddia etti. Büyük şok yaşadığını söyleyen genç kadın, psikolojisinin bozulduğunu da öne sürdü.

"BİRLİKTE OTURUP İÇTİK, GÖRÜNTÜLER VAR"

Adada restoran ve pansiyon işleten M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden M.A., "S.T.'yi önceden de tanıyorum. Birlikte oturup içki içtik, sohbet ettik. Görüntüler var" dedi.


"KENDİ İSTEĞİYLE BİRLİKTE OLDUK" DEDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yemek ve içkiden sonra S.T.'nin kendisini odasına çağırdığını iddia eden M.A., S.T.'nin isteğiyle ilişkiye girdiklerini savundu. Savcılıkta da ifadelerini yineleyen M.A., 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Habertürk

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