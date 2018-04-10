Kimyasal sızıntı! İşçiler hastaneye kaldırıldı

Sızıntıdan etkilenen işçilerden 14'ü Saray, 12'si Çerkezköy, 4'ü de Çorlu'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavileri süren işçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ALINAN bilgiye göre, Çukuryurt Yolu'ndaki cam fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle işçiler rahatsızlandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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