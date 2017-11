Kimyasal madde dolu antrepoda patlama

EDİNİLEN bilgiye göre olay akşam saatlerinde Dilovası ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu bir antrepoda yaşandı.

İçerisinde 90 metreküp kimyasalın bulunduğu tank alev aldı. Otomatik yangın tüplerinin devreye girmesiyle yangına müdahale edildi. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Arkadaşlar yangın kontrol altına alındı. Şu an herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok. 22.30 sularında henüz sebebi belli olmayan hemen hemen boş bir tank. Tankın kapağı attı. Yangın çıktı. İçerisinde kimyasal malzeme var. Kontrol altına alındı. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor. İleriki zamanlarda konuyla ilgili kesin bilgiler vereceğiz. Şu anda herhangi bir tehlike yok. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu profesyonel müdahaleden dolayı olası bir facia önlendi. Şu an herhangi bir tehlike söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.