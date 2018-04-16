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Kimyasal madde alarmı! Variller boş arsadan toplandı

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir arazide içerisinde kimyasal madde olan variller bulundu. Varilleri incelemek için olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi

Kimyasal madde alarmı! Variller boş arsadan toplandı

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir arazide içerisinde kimyasal madde olan variller bulundu. Varilleri incelemek için olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:36
Kimyasal madde alarmı! Variller boş arsadan toplandı
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İSTANBUL Büyükçekmece'de boş bir araziye içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı. Olay yerine giden AFAD ekipleri varilleri inceliyor.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Edinilen bilgilere göre olay, Büyükçekmece Eskice köyünde yaşandı. Köydeki boş araziye bırakılan 10 varil, vatandaşların dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri incelemesi sürüyor.
KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN KOYUN VE TAVUKLAR TELEF OLDU
Büyükçekmece'de daha önce de yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen koyun ve tavuklar telef olmuştu.

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İstanbulBüyükçekmeceVarilBoş Arsa
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