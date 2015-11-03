Kilosu 1 liradan satılan hamsiye yoğun ilgi

AHMET Küçük, ’İsmail Serter’ adlı balıkçı teknesiyle sabaha karşı Zonguldak açıklarında yaklaşık 10 ton hamsi avladı. Hamsi, limanda tekneden satışa çıkarıldı. 5 kilo hamsinin 5 liraya satıldığını duyanlar limana koştu.



Teknenin önünde kuyruğa girenler, küreklerle poşetlere doldurulan hamsiyi aldı. 5 liraya aldıkları 5’er kiloluk poşetlerle evlerine gidenler, arkadaşları ve komşularını da telefonla arayarak haber verdi. Yoğun ilgi sonunda teknedeki hamsi bir kaç saat içinde tükendi.