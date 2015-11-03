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Kilosu 1 liradan satılan hamsiye yoğun ilgi

Zonguldak'ta balıkçı Ahmet Küçük, yaklaşık 10 ton hamsi avlayarak limana döndü. Tekneden 5 kilosu 5 liraya satılan hamsiden almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu

Kilosu 1 liradan satılan hamsiye yoğun ilgi

Zonguldak'ta balıkçı Ahmet Küçük, yaklaşık 10 ton hamsi avlayarak limana döndü. Tekneden 5 kilosu 5 liraya satılan hamsiden almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu

03 Kasım 2015 Salı 15:54
Kilosu 1 liradan satılan hamsiye yoğun ilgi
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AHMET Küçük, ’İsmail Serter’ adlı balıkçı teknesiyle sabaha karşı Zonguldak açıklarında yaklaşık 10 ton hamsi avladı. Hamsi, limanda tekneden satışa çıkarıldı. 5 kilo hamsinin 5 liraya satıldığını duyanlar limana koştu.
Teknenin önünde kuyruğa girenler, küreklerle poşetlere doldurulan hamsiyi aldı. 5 liraya aldıkları 5’er kiloluk poşetlerle evlerine gidenler, arkadaşları ve komşularını da telefonla arayarak haber verdi. Yoğun ilgi sonunda teknedeki hamsi bir kaç saat içinde tükendi. 
Balıkçı Ahmet Küçük, tezgahlarda hamsinin kilosunun 5 liradan satıldığını söyledi. Küçük, "Biz torbasını 5 liradan satıyoruz. Bir torbada 5-6 kilo oluyor. Karadeniz’de hamsi bol. Halk ucuz balık yesin diye böyle yaptık. Halk çok memnun. Biz de memnunuz" dedi.
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Son Güncelleme: 03.11.2015 14:55
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Kilosu 1 Liradan Satılan Hamsiye Yoğun IlgiAhmet KüçükZonguldakHamsi
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