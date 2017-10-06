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Kilit isim Türkiye'ye girerken yakalandı

FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi Türkiye'ye girerken yakalandı

Kilit isim Türkiye'ye girerken yakalandı

FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi Türkiye'ye girerken yakalandı

06 Ekim 2017 Cuma 19:01
Kilit isim Türkiye'ye girerken yakalandı
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen F.Y. yakalandı. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden F.Y. Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen F.Y. emniyete götürüldü.

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