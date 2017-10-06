Kilit isim Türkiye'ye girerken yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen F.Y. yakalandı. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden F.Y. Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen F.Y. emniyete götürüldü.
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