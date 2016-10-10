Kılıçdaroğlu, ölenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı’nda meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya sitesi Twitter üzerinden anma mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “10 Ekim 2015, tarihimizin en acı günlerinden biridir. Terörü ve terör destekçilerini lanetliyor, Ankara şehitlerimizi hüzünle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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