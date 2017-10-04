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‘Kıbrıs bölünmeli, KKTC tanınmalı’

Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer alan İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw, adada çözümün bölünmeden geçtiğini belirtti

‘Kıbrıs bölünmeli, KKTC tanınmalı’

Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer alan İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw, adada çözümün bölünmeden geçtiğini belirtti

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:33
‘Kıbrıs bölünmeli, KKTC tanınmalı’
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ESKİ İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw , Kıbrıs’ta iki toplum temelinde tek bir devletin kurulması amacıyla yürütülen birleşme görüşmeleri ‘saçmalığına’ bir son verilmesi gerektiğini ve ihtilafın çözümünün bölünmeden geçtiğini yazdı. Independent gazetesi için bir makale kaleme alan Straw, Avrupa Birliği’nin (AB) 2004 yılında çözüm girişimlerinin sonucundan bağımsız olarak Kıbrıs’ın tamamını üye olarak kabul etmesini ‘bugüne kadar aldığı en kötü stratejik kararlardan biri’ olarak nitelendirdi.

Straw, daha önce de çeşitli vesilelerle Kıbrıs’ta görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde bölünmenin gündeme getirilmesi gerektiğini savunmuştu. Straw, son makalesinde de bu görüşünü yineledi.

Dünyaya çağrı

Eski bakan, “Buradaki temel sorun, Kıbrıslı Rumları anlaşmayı kabul etmeye teşvik edecek bir unsurun olmamasıdır. Avrupa Birliği (ne yazık ki İngiltere’nin de rızasıyla), Türk tarafıyla bir anlaşma olsun ya da olmasın Güney Kıbrıs’ın 1 Mayıs 2004’te AB’ye katılmasını kabul ederek, bugüne kadarki en kötü stratejik kararlarından birine imza atmıştır” diye yazdı.

Straw makalesini şöyle sürdürdü: “Bir müzakerenin başarılı olabilmesi için her iki tarafın da bir kazanım elde etmesi gerekir. Ancak Kıbrıslı Rumların gözüyle bakıldığında, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği kabul etmek demek ellerindeki güçten feragat etmek demektir. Eğer bu sürecin sonunda ödül olarak AB üyeliği verilecek olsaydı, benim görüşüme göre, anlaşmaya da varılabilirdi. Ancak bu ihtimalin ortadan kalkması, bizi hiçbir Rum liderin anlaşmaya seçmen desteği sağlayamayacağı gerçeğiyle yüz yüze bırakıyor. Artık uluslararası toplumun bu gerçeği kabul etmesinin ve adanın bölünmesini tanımasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunun, iki toplumun ilişkilerinin iyileşmesine, atlıkarınca misali asla varılamayacak bir anlaşma için müzakere masasında dönüp durmaktan daha çok katkı yapacağına inanıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısİngiltereStrawAvrupa Birliği
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