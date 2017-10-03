kestiği ağacın altında can verdi

OLAY , bugün saat 14.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Yurt mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Yüksel Yıldırım, komşusunun tarlasında kestiği çam ağacının altında kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin ağacın altından çıkardığı Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yüksel Yıldırım'ın cesedi, Çameli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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